Il y a des nuits comme cela… Alors que l'on pouvait légitiment espérer une demi-finale 100% suisse à l’US Open, Stan Wawrinka et Roger Federer ont tour à tour pris la porte, à quelques heures d'intervalles. Débarrassés de Novak Djokovic dans leur partie de tableau, les deux Suisses n'auront pas su en profiter. Si le Vaudois pouvait nourrir des regrets après son revers contre Daniil Medvedev, que dire de Roger Federer, battu par Grigor Dimitrov, ex-no 3 mondial aujourd'hui retombé à la 78e place, 3-6 6-4 3-6 6-4 6-2 après 3h12'...

Tout avait plutôt bien débuté pour le «Maître». Auteur de deux doubles fautes d’entrée, le Bulgare avait offert sur un plateau le break à «RF», qui menait 3-0 après six minutes. Le premier set facilement en poche, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem a alors balbutié son tennis. À 0-1, il a connu une panne au service et sauvé la première balle de break contre lui sur un ace. Il a finalement cédé sa mise en jeu à 2-3 avant de voir Grigor Dimitrov – auteur d’une double faute sur balle de débreak – le relancer au moment où son adversaire servait pour le gain de la deuxième manche. Sauf que contre toute attente, Roger Federer a perdu son service dans la foulée…

Plus lent qu’à l’accoutumée dans ses déplacements, la mine des mauvais jours, Roger Federer a eu l’occasion de prendre les commandes à 2-2 dans la troisième manche. Trop attentiste à l’échange, il a alors galvaudé trois balles de break. C’est Grigor Dimitrov, à 3-3, qui lui a finalement fait cadeau de sa mise en jeu sur une nouvelle double faute. Sur le jeu suivant, le clan du Bâlois s’est levé comme un seul homme après qu’il eut sauvé deux balles de 4-4. Le troisième set pouvait tomber dans son escarcelle. Mais l’embellie n’a pas duré.

Breaké d’entrée dans la quatrième manche, Roger Federer est resté en vie dans le septième jeu, où il a sauvé sept balles de double break. Et après n’avoir saisi aucune des cinq opportunités qu'il s'est procurées pour égaliser à 5-5, le Suisse de 38 ans s’est retrouvé embarqué dans un 5e set de tous les dangers. C'est alors qu'il est parti aux vestiaires avec le physio. Et à son retour, ce fut le début de la fin. Visiblement diminué physiquement, «RF», qui n'a jamais abandonné dans toute sa carrière, a traversé les derniers jeux comme un fantôme. Sale journée pour la Suisse à New York.