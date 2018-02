La Suisse est mal embarquée dans son match du 1er tour de Coupe Davis (groupe mondial) au Kazakhstan. A Astana, Henri Laaksonen (ATP 123) et Adrian Bodmer (354) se sont tous les deux inclinés en quatre sets dans les deux premiers simples.

En ouverture, Laaksonen a perdu 2-6 6-7 (7-9) 6-3 5-7 face à Dmitry Popko (231), vainqueur 6-2 7-6 (9-7) 3-6 7-5.

Dans le deuxième match, et pour sa première rencontre de Coupe Davis, Bodmer a tenu la dragée haute au No 1 kazakh Mikhail Kukushkin (73). Il a même remporté le premier set 6-3, avant de perdre les trois suivants (3-6 2-6 3-6).

Not to be for Henri Laaksonen who lost the first rubber vs a determined Dmitry Popkov. #KAZSUI 1:0. Up next on court: @adibodmer vs Kukushkin - let‘s go Adi!! #SupportTheSwiss pic.twitter.com/VYokiyJebP — Swiss Tennis (@swiss_tennis) 2 février 2018

Hope for Switzerland? Laaksonen triumphs in a 24-shot rally and takes the third set. ????????????



Game. On. #DavisCup pic.twitter.com/Zl08xgzyEi — Davis Cup (@DavisCup) 2 février 2018

(Le Matin)