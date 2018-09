La Suisse n'a pas à se plaindre du tirage au sort des barrages de la Coupe Davis 2019, qui a été effectué ce mercredi. Elle a en effet hérité de la Russie. La rencontre se disputera en Suisse, les 1er et 2 février prochains.

Douze barrages ont été tirés au sort. Les douze vainqueurs rejoindront en «phase finale» la France, la Croatie, les États-Unis et l'Espagne (les quatre demi-finalistes 2018), de même que l'Argentine et la Grande-Bretagne, qui ont reçu une invitation en tant que vainqueurs en 2016 et 2015.

Les douze barrages (matches les 1er et 2 février 2019): Brésil - Belgique, Ouzbékistan - Serbie, Australie - Bosnie-Herzégovine, Inde - Italie, Allemagne - Hongrie, Suisse - Russie, Kazakhstan - Nation Europe/Afrique à déterminer, République tchèque - Pays-Bas, Colombie - Suède, Autriche - Chili, Canada - Nation Europe/Afrique à déterminer, Chine - Japon.

(nxp)