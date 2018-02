La Suisse devra encore une fois passer par les barrages de Coupe Davis en septembre. La sélection helvétique s'est logiquement inclinée 3-0 à Astana au 1er tour du groupe mondial face au Kazakhstan.

Mal embarquée après les simples de vendredi, la Suisse a définitivement cédé samedi en double, avec la défaite de la paire Marc-Andrea Hüsler/Luca Margaroli face au duo Timur Khabibulin/Aleksandr Nedovyesov, 6-4 6-4 3-6 6-7 (5-7) 6-3.

Ils ont entrevu l'exploit

Le néophyte zurichois (21 ans) et le Tessinois (25 ans) n'ont pas démérité. Et après être revenus à deux sets partout, ils ont même entrevu l'exploit. Las pour eux, il leur a manqué un brin de réussite dans cette ultime manche, à l'image de ce retour accrochant la ligne et offrant le break aux Kazakhs à 3-3.

Les Suisses ne s'en sont d'ailleurs pas remis: ils n'ont plus remporté le moindre jeu, s'inclinant sur un nouveau retour gagnant alors que Luca Margaroli était au service. La messe est donc dite à Astana, et les deux derniers simples de dimanche se joueront pour l'honneur.

Plus compliqué que jamais

Si la défaite des Suisses ne constitue pas une surprise, il était envisageable d'attendre un peu plus de suspense de ce 1er tour. Mais pour cela, il aurait fallu qu'Henri Laaksonen tienne son rang de No 1 suisse et s'impose vendredi contre Dmitry Popko, ce qu'il n'a pas été capable de faire.

C'est la sixième fois en sept éditions que la Suisse échoue au 1er tour du groupe mondial, la seule exception étant évidemment la campagne de 2014 conclue par une victoire en finale face à la France. Jusqu'ici, la sélection de Severin Lüthi s'en est toujours tirée, mais sa mission s'annonce plus compliquée que jamais en septembre prochain, quel que soit son adversaire.

Roger Federer a prévenu qu'il n'évoluerait plus en Coupe Davis, et il est peu probable que Stan Wawrinka vienne jouer les sauveurs. Autant dire que la Suisse sera menacée de relégation, évitée de justesse l'an dernier contre la Biélorussie grâce à une victoire de Marco Chiudinelli, désormais à la retraite, dans le cinquième match.

Despite giving everything, our doubles team was defeated in 5 sets, so KAZ wins the tie vs SUI. We‘ll be playing the playoffs in September once more #SupportTheSwiss pic.twitter.com/1PXKRnNjEp — Swiss Tennis (@swiss_tennis) 3 février 2018

A crushed return from #Khabibulin catches the line, and Kazakhstan ???????? has the breakthrough in the fifth set! #DavisCup pic.twitter.com/ANXvFwrzN7 — Davis Cup (@DavisCup) 3 février 2018

YES, we‘re going 5 in this doubles match! What a tiebreak!! Forza Luca! Forza Mac! ???????????????? #SupportTheSwiss pic.twitter.com/sbWCcQEvay — Swiss Tennis (@swiss_tennis) 3 février 2018

(ATS/Le Matin)