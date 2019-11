Incredible!!!



Jack Sock and Sam Querrey defeat Simone Bolelli and Fabio Fognini in what is the second latest finish in tennis history ?



The USA win the tie ????????#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/lcG72mwfgl — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 21, 2019

Si le footballeur Gerard Piqué, propriétaire de la société Kosmos, organisatrice depuis cette année de la nouvelle formule de Coupe Davis, s'attendait à essuyer des critiques, il n'imaginait sans doute pas une telle gabegie. La phase finale de pa compétition, cette semaine à Madrid, peine à convaincre les adeptes.

Un public clairsemé pour de nombreux matches, des absences de stars, des critiques de joueurs, des forfaits suspects ou des matches terminés au bout de la nuit sont autant de bombes explosant au visage du «propriétaire» catalan. Concernant ce dernier point, la Coupe Davis a été le théâtre d'un peu enviable record dans la nuit de mercredi à jeudi. Celui de la fin de match la plus tardive dans la compétition: 4h04 du matin. Seule la partie remportée par Lleyton Hewitt en 2008 à l'Open d'Australie face à Marcos Baghdatis avait fait pire dans l'Histoire du tennis (4h36).

Et ce n'est pas tout. Ce duel entre les États-Unis et l'Italie, remporté au bout de la souffrance par les Américains n'a pas permis de qualifier ces derniers pour la suite du tournoi. La victoire en 2h20' de Sam Querrey et Jack Sock dans le double décisif (7-6 6-7 6-4) contre Simone Bolelli et Fabio Fognini n'a pas suffi pour faire partie des deux meilleurs deuxièmes équipes sorties des six poules et atteindre les quarts. Une situation acquise même avant l'entrée sur le court du quatuor, qui s'est donc démené en nocturne pour rien.

Jokes aside, this is brutal on ballkids, officials, the tournament staff & the players & their support groups. Imagine if either of these teams still had a chance to advance or had more matches to play here. This schedule needs a rethink, which may mean format needs a rethink https://t.co/61oEiWYujO — Christopher Clarey (@christophclarey) November 21, 2019

De quoi peser lourdement sur les organismes des joueurs ainsi que de toutes les personnes impliquées dans l'organisation. Des ramasseurs de balles aux officiels, en passant par toutes les petites mains de l'organisation. Un désastre, selon plusieurs observateurs.