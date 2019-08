Le «bad boy» du tennis Nick Kyrgios refait parler de lui à Cincinnati: battu par le Russe Karen Khachanov, l'Australien a terminé le match, mercredi, avec deux raquettes cassées et un lancer de chaussures dans le public, après un échange animé avec l'arbitre de la rencontre, qui comptait pour le deuxième tour du tournoi américain.

Khachanov (ATP 8), récent demi-finaliste au Masters 1000 de Montréal, s'est imposé 6-7 (3-7) 7-6 (7-4) 6-2, mais c'est une nouvelle fois Kyrgios qui a fait le show.

Au milieu du deuxième set, remporté par son adversaire, le bouillant Australien s'est levé de sa chaise, annonçant qu'il allait faire une pause pipi. L'arbitre irlandais Fergus Murphy lui a alors rétorqué qu'il n'avait pas le temps. Kyrgios est tout de même parti, deux raquettes sous le bras. Les images de la télévision le montrent franchissant une porte avant de briser violemment ses raquettes puis de revenir sur le court, tout en maudissant l'arbitre de chaise.

BANG, BANG!! ????????



Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it ???? ????



Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3