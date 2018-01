Après le tirage au sort du tableau principal de l'Open d'Australie, tous les observateurs de Suisse se sont accordés pour dire que le sort n'avait pas été trop méchant envers Roger Federer. Pour accéder, à la finale, le Bâlois devra théoriquement - et successivement - affronter Aljaz Bedene (Slo), Jan-Lennard Struff (All), Richard Gasquet (Fr), Milos Raonic (Can), David Goffin (Bel) et enfin Alexandre Zverev - ou Stan Wawrinka, ou Novak Djokovic (?) - en demi-finale.

La Belgique, elle, n'a d'yeux que pour David Goffin, auteur d'une fin d'année 2017 splendide (titres à Shenzhen et Tokyoi, finale au Masters de Londres après avoir battu Nadal et Federer).

Vainqueur à Melbourne en 2002, le Suédois Thomas Johansson, qui a coaché Goffin en 2016, a en tout cas souligné les chances du Belge en marge du tirage au sort.

«David n'a cessé de progresser ces derniers temps. J'ai eu le privilège de le coacher pendant un an et je peux dire qu'il est un des joueurs du circuit qui travaille le plus», a expliqué Johansson.

«Ce que j'ai vu de sa part en fin de la saison dernière, à Shenzhen, Tokyo et au Masters, était très impressionnant. Je pense qu'il représentera un sacré défi pour Federer. Il l'a battu à Londres et il sait comment il doit jouer contre lui. Pour moi, il a une bonne chance ici. Il pourrait être très dangereux pour tout le monde.»

Les bookmakers ne sont pas forcément de cet avis. L'agence de paris Sportsbet lui a ainsi attribué la cote de 21 contre 1 pour une victoire finale, loin de Roger Federer (2,88 contre 1), Rafael Nadal (5,0 contre 1), Novak Djokovic (7,50 contre 1) ou Grigor Dimitrov (12 contre 1).

Et Federer, qu'en pense-t-il? Réponse (peut-être) à hauteur des quarts de finale.

(Le Matin)