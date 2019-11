Devant 12'000 spectateurs passionnés et enthousiastes au Coliseum Ruminahui de Quito, Roger Federer a achevé dimanche sa tournée-exhibition en Amérique latine en battant l'Allemand Zverev 6-3 6-4.

Après le Chili, l'Argentine et le Mexique, le No 3 mondial a donc bouclé son périple «latino» en faisant un détour par le célèbre monument de la «Mitad del Mundo» (milieu du monde) qui représente le passage de la ligne équatoriale (parallèle zéro) au nord de Quito.

Some players may be making shots ‘from another zip code’ — now how about another *hemisphere*? ????



Federer (Northern) & Zverev (Southern) having a hit in La Mitad del Mundo ???????? with the net on the imaginary line dividing the Earth into the two hemispheres. pic.twitter.com/rpWZZ1GGBp