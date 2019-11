Lorsqu'on voyage à longueur d'année autour du globe pour disputer des tournois de tennis en enchaînant journées et nuits dans des chambres d'hôtel, la visite d'un parent, d'un frère ou d'une sœur ou encore d'un(e) petit(e) ami(e) n'a rien d'anodin. Pour bon nombre de joueurs et joueuses de tennis professionnels, recevoir l'appui et la présence physique de leurs proches le jour d'un match peut donner un gros coup de boost au moral. Tant à l'athlète lui-même qu'à son entourage, du reste. Et chanceuses sont les vedettes dont les moyens permettent à leurs familles de les suivre régulièrement sur place, comme pour Roger et Mirka Federer et parfois leurs enfants et parents.

Mais tout n'est pas toujours simple. Prenez Daniil Medvedev. Dans la forme de sa vie en cette fin de saison, où il a enchaîné six finales consécutives après Wimbledon, avant d'en ressentir un peu le contrecoup lors de la récente tournée asiatique et au Masters 1000 de Bercy, le Russe se réjouissait de sa première participation cette semaine aux ATP Finals, le Masters réunissant les 8 meilleurs joueurs de la saison.

Malheureusement, ce tournoi des maîtres n'a pas pu être préparé de la manière la plus sereine. En cause, des problèmes de visas qui empêchent les parents du No 4 mondial d'être présents à Londres. Profitant de leur présence à Paris pour voir leur fils y disputer le dernier grand tournoi avant l'événement de l'O2 Arena, Sergey et Olga Medvedev, qui résident en France, ont fait une demande de laisser-passer pour la Grande-Bretagne au centre des visas situé dans la capitale française. «Nous avons fait et payé pour une demande express, pour obtenir une réponse sous cinq jours, a expliqué le père de Daniil à l'antenne russe de la chaîne Eurosport. Mais nous n'avons toujours pas eu de réponse. Nous avons perdu des billets d'avion pré-réservés, perdu de l'argent dans le paiement à l'avance d'un hébergement, ainsi que pour les demandes de visas express, s'est lamenté Sergey Medvedev. Nous subissons des souffrances mentales et physiques à cause de cette totale incertitude. Et notre fils n'a pas pu suivre sa routine de préparation habituelle avec l'équipe qui l'entoure.»

De quoi perturber le joueur russe, qui avait perdu lundi son premier match de poule au Masters face à Stefanos Tsitsipas, joueur qu'il avait dominé lors de leurs cinq précédentes confrontations, avant d'être repris mercredi soir par Rafael Nadal alors qu'il avait bénéficié d'une balle de plusieurs autres chances de conclure la partie?

«C'est toujours dur pour les Russes de parler visas avec d'autres pays. J'ai moi-même connu de nombreux problèmes, ma petite amie aussi et maintenant ce sont mes parents, a réagi Daniil Medvedev en conférence de presse. Je ne connais pas les lois, mais en gros vous ne pouvez qu'attendre une réponse que vous ne pouvez pas réclamer avant qu'elle ne tombe. Ils n'ont toujours pas leur visa. Moi, je me concentre sur mon jeu. Ça n'a pas marché aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas ici. C'est un peu triste. Mais davantage pour eux, parce qu'ils auraient voulu me voir jouer à l'O2.»

Vendredi soir, le No 4 mondial disputera son dernier match de poule face à Alexander Zverev, avec une infime chance de se qualifier pour les demi-finales. Il lui faudra pour ça battre l'Allemand en deux sets, tout en espérant que son meilleur ennemi Tsitsipas domine Rafael Nadal dans le match de l'après-midi. Dans le cas contraire, il s'agira de son dernier match du tournoi sous le dôme londonien. Ses parents parviendront-ils à le rejoindre à temps? Affaire à suivre...