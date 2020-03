Si le coronavirus a arrêté la production de sport, il n'a pas stoppé la production de ses récits en tout genre. Pour palier le manque et se donner du courage, nombreux sont ceux qui puisent dans les albums souvenirs, redonnent vie à des champions oubliés ou classent leurs héros de jeunesse. Tennis TV, la chaîne de l'ATP, a elle choisi d'entretenir une forme de présent virtuel. Elle tire au sort le tableau de (certains) tournois annulés et offrent à sa communauté de suiveurs l'occasion de les faire avancer.

An all-time great ???? the power of Chile



Time for your virtual @BNPPARIBASOPEN 2020 final!



There’ll be a series of shorter polls to decide what happens throughout the match. Here we go ???? pic.twitter.com/R5DA9fxejg