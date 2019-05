Novak Djokovic puise «beaucoup de confiance avant Roland-Garros» dans sa victoire au Masters 1000 de Madrid dimanche, son premier trophée depuis son sacre à l'Open d'Australie fin janvier.

Le No 1 mondial s'est imposé 6-3 6-4 aux dépens du jeune Grec Stefanos Tsitsipas (No 9). «Remporter ce tournoi est très important. Parce qu'après l'Open d'Australie, je ne jouais pas mon meilleur tennis, je ne trouvais pas mon jeu, ma régularité, à Indian Wells, à Miami et à Monte-Carlo. Mais je sentais que je n'étais pas loin et que j'avais juste besoin, disons, d'un petit coup de pouce», a retracé le Serbe, qui n'avait plus gagné plus de deux matches de suite depuis trois mois avant le tournoi madrilène.

«J'ai joué mon meilleur tennis cette semaine, je n'ai pas perdu un set. Ça arrive à un moment très important de la saison, ça me donne beaucoup de confiance avant Rome et surtout Roland-Garros, où je veux absolument jouer à mon meilleur niveau», a ajouté «Djoko», qui tentera de réaliser pour la deuxième fois de sa carrière le Grand Chelem à cheval sur deux saisons sur la terre battue parisienne, lui qui est tenant du titre à Wimbledon, à l'US Open et à l'Open d'Australie.

«Ma victoire contre Thiem hier (ndlr: samedi), dans un match très serré, a été très importante, a-t-il répété. Et aujourd'hui (ndlr: dimanche), Stefanos (Tsitsipas), qui a fait un match extraordinaire hier soir pour battre Rafa (Nadal), ne bougeait pas aussi bien qu'hier, il était probablement un peu fatigué.»

«Mon objectif, c'était de bien démarrer, d'essayer de faire le break le plus vite possible. J'ai eu la sensation de dominer tout au long du match. J'ai dicté le jeu, je ne lui ai pas laissé le temps de s'installer, d'essayer de venir au filet, j'ai essayé de jouer vite, profond, de changer le rythme et les directions, ça a bien fonctionné», a développé Djokovic. (nxp)