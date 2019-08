Le tenant du titre Novak Djokovic s'est qualifié pour le 3e tour de l'US Open mercredi en éliminant l'Argentin Juan Ignacio Londero (ATP 56) 6-4 7-6 (7/3) 6-1, malgré une épaule gauche douloureuse. Le Serbe affrontera vendredi pour une place en 8es de finale à Flushing Meadows son compatriote Dusan Lajovic (29e) ou l'Américain Denis Kudla (111e).

«La douleur à l'épaule m'a gêné au service et en revers», a reconnu le No 1 mondial qui a fait venir plusieurs fois pendant le match le médecin sur le court pour se faire masser. «Ça fait un moment que j'ai mal à cette épaule. Je dois faire avec et savoir saisir chaque opportunité», a-t-il ajouté avant de plaisanter. «Je vais probablement congeler mon bras durant les deux jours de repos à venir et voir comment cela évolue.»

Sous le toit du court Arthur-Ashe, Novak Djokovic n'a été poussé dans ses retranchements que dans la deuxième manche. Mais, compte tenu de sa douleur à l'épaule, il a avoué que le match avait été «très difficile avec beaucoup de longs échanges.» «Il n'a pas eu de chance à 3-0 et double break en sa faveur dans le deuxième set quand j'ai réussi à revenir», a-t-il expliqué à propos de son adversaire. «Ce deuxième set était crucial».