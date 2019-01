Le No 1 mondial Novak Djokovic a dominé le Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 177) en trois sets, 6-3 7-5 6-4, au deuxième tour de l'Open d'Australie, pour la réédition de la finale 2008, remportée par le Serbe.

C'est dans la deuxième manche que Djokovic a été le plus en difficulté. Il a été mené 4-2, puis est revenu au score avant de perdre quatre points de suite alors qu'il servait pour le gain du set à 5-4. Mais le Serbe de 31 ans a repris ses distances immédiatement et s'est imposé en à peine plus de deux heures.

«J'ai joué un bon premier set et demi, a estimé le Serbe. Après, il a joué un super jeu. Mais rebreaker tout de suite après m'a apporté de la confiance pour le troisième set.» Le No 1 mondial, en quête d'un septième trophée record à l'Open d'Australie, affrontera le Canadien Denis Shapovalov (27e) pour une place en huitièmes de finale.

Zverev bousculé par Chardy

L'Allemand Alexander Zverev (ATP 4) a été poussé dans ses retranchements par le Français Jérémy Chardy (36e) avant de s'imposer 7-6 (5) 6-4 5-7 6-7 (6) 6-1, dans un match très accroché de près de quatre heures.

Dans les quatre premiers sets, le grand espoir du tennis mondial (21 ans), un peu nerveux tout au long de la rencontre, a été malmené par son adversaire de dix ans son aîné. Incapable de convertir une balle de match dans la 4e manche, il a profité d'une baisse physique de Chardy dans l'ultime set, le Français ayant déjà joué cinq manches et quatre heures au premier tour.

Vainqueur du Masters de fin d'année en novembre dernier, le trophée le plus prestigieux de sa jeune carrière, l'Allemand, qui n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale en Grand Chelem, aura un troisième tour a priori abordable, contre l'invité australien Alex Bolt (ATP 155), qui a battu le Français Gilles Simon (ATP 30) plus tôt jeudi après avoir sauvé quatre balles de match. (AFP/nxp)