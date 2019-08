Malgré une épaule gauche douloureuse, Novak Djokovic s'est qualifié pour le 3e tour de l'US Open mercredi en éliminant l'Argentin Juan Ignacio Londero (ATP 56) 6-4 7-6 (7/3) 6-1. Le Serbe affrontera vendredi pour une place en 8es de finale à Flushing Meadows son compatriote Dusan Lajovic (29e) ou l'Américain Denis Kudla (111e).

«La douleur à l'épaule m'a gêné au service et en revers», a reconnu à l'heure de l'interview sur le court le No 1 mondial qui a fait venir plusieurs fois pendant le match le médecin sur le court pour se faire masser. «Ça fait un moment que j'ai mal à cette épaule. Je dois faire avec, a-t-il ajouté avant de plaisanter. Je vais probablement congeler mon bras durant les deux jours de repos à venir et voir comment cela évolue.»

Sous le toit du court Arthur-Ashe, «Nole» n'a été poussé dans ses retranchements que dans la deuxième manche. Mais il a avoué que le match avait été «très difficile avec beaucoup de longs échanges.» «Vu la façon dont cela a commencé pour moi, surtout au milieu du premier set, je ne savais pas si j'allais être capable de finir le match. Je suis vraiment heureux de l'avoir fait», a reconnu Djokovic plus tard face à la presse.

«Si c'est possible...»

Mené 3-0 dans le deuxième set par Juan Ignacio Londero, Novak Djokovic a finalement trouvé un moyen de s'en sortir. «J'ai eu de la chance, avoué le Serbe. Ce n'est pas facile de jouer avec ce type de sensation. Cela ne m'est pas arrivé souvent dans ma carrière. Mais je souffre depuis plusieurs semaines. Il y a des hauts et des bas. Certains jours la douleur est forte, d'autres moins. Cela varie beaucoup».

Avec désormais 48 heures de repos devant lui, le tenant du titre à Flushing Meadows va tenter de mettre chaque minute à profit pour se remettre sur pied. «Je vais m'occuper de cette blessure demain (ndlr: jeudi) en consultant des experts de la médecine sportive. J'espère que dans deux jours, je serais capable de jouer sans douleur, si c'est possible...»