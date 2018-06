Imaginez un peu: avant de se hisser en huitième de finale de Roland-Garros, Mihaela Buzarnescu (WTA 33) n'avait pas remporté le moindre match de Grand Chelem dans sa carrière.

Elle a comblé cette lacune avec panache en remportant ses deux premiers matches à Paris. Mais son véritable exploit a eu lieu vendredi contre l'une des grandes favorites pour la victoire finale Elina Svitolina (4e joueuse mondiale). Buzarnescu (30 ans) a dominé sa cadette en deux sets seulement (6-3 7-5).

Si le New York Times lui consacre d'ailleurs un grand article ce samedi, c'est à cause de son parcours aussi admirable qu'étonnant.

Alors qu'elle était une des meilleures dans les catégories juniores (4e mondiale), des blessures à l'épaule et au genou l'ont éloigné du très haut niveau depuis son premier match professionnel en 2004.

The Doctor is...into the Round of 16. Mihaela Buzarnescu stuns No.4 Elina Svitolina for her 1st Top 5 win. Remarkable story. ???? https://t.co/6KZybaYvjZ — WTA Insider (@WTA_insider) 1 juin 2018

La gauchère en a profité pour poursuivre ses études en sciences du sport. Jusqu'à obtenir son titre de docteur grâce à une thèse sur le développement psychomoteur des jeunes joueurs de tennis entre 2012 et 2014.

Elle a aussi su se montrer patiente et attendre son heure. Au printemps 2017, la douleur au genou qui l'empêchait de jouer son meilleur tennis a disparu lors d'un match aux Pays-Bas. «Un miracle, raconte-t-elle dans le New York Times. Je suis arrivée en ressentant une douleur. Et tout d'un coup plus rien. Je me suis juste dit: "C'est parti, il faut jouer maintenant".»

Débarrassée de ses gênes physiques, Buzarnescu s'est métamorphosée et enchaîne les victoires à 30 ans. Une belle histoire qui pourrait se prolonger si la Roumaine passe l'obstacle Madison Keys dimanche à Roland-Garros. (Le Matin)