Ines Ibbou s'est adressée à Dominic Thiem dans une longue vidéo publiée samedi soir. La 620e joueuse mondiale fait part de ses préoccupations, de ses craintes, et de toutes les embûches auxquelles elle doit faire face pour tenter de survivre sur le circuit féminin de tennis dans un témoignage poignant.

Pour rappel, le récent finaliste de l'Open d'Australie et numéro 3 mondial, avait refusé il y a deux semaines de contribuer au fonds de solidarité pour les joueurs mal classés à l'initiative de Novak Djokovic. «Aucun de ces joueurs mal classés ne lutte pour survivre, avait déclaré l'Autrichien lors d'une entrevue qui lui avait valu son lot de critiques. Toute l'année, j'en vois beaucoup qui ne donnent pas tout au tennis. Beaucoup ne sont pas très professionnels. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l'argent.»

«Si j'avais été à ta place...»

Ines Ibbou, une jeune Algérienne de 21 ans, a ainsi longuement répondu à Thiem par vidéo interposée. La joueuse d'Alger ne mâche pas ses mots. Pour commencer, elle interpelle Thiem en faisant allusion à son enfance, lui qui a grandi dans un milieu aisé entouré par des parents professeurs de tennis:

«Cher Dominic, après avoir lu ta dernière déclaration, je me suis demandé ce qu'aurait été ma carrière, et donc ma vie, si j'avais été à ta place. Je me suis imaginée ce que ça aurait été d'avoir des parents profs de tennis quand j'ai touché une raquette pour la première fois, à l'âge de 6 ans, et que j'en suis immédiatement tombée amoureuse. Comme j'ai grandi dans les environs d'Alger, dans une famille très modeste, avec des parents qui n'avaient absolument rien à voir avec le monde du tennis, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça aurait pu m'aider. Mais je ne te le reproche pas.

Et j'ai arrêté d'y penser, parce qu'après tout, on ne choisit pas là où on naît (...)»

«La crise révèle la vraie nature des gens»

Dans le même ton, Ines Ibbou évoque ensuite ses galères, le manque de moyens financiers à sa disposition et tous les sacrifices qu'elle a consentis pour mener une carrière en tennis, comme vivre éloignée de ses parents durant des années. Enfin, sa conclusion devrait sans doute suffire à faire réfléchir le joueur autrichien sur la portée de ses déclarations:

«(...) Dominic, cette crise inattendue nous plonge dans une période délicate et révèle la véritable nature des gens. Aider les joueurs, c'est aider le tennis à survivre. Ce jeu est noble. La signification du sport, c'est de distinguer les plus talentueux, les plus tenaces, les plus travailleurs, les plus courageux. À moins que tu ne veuilles jouer seul sur le court? Dominic, je te l'ai dit, on ne t'a rien demandé. À part un peu de respect pour nos sacrifices. Des joueurs comme toi me font m'accrocher à mon rêve. S'il te plaît, ne gâche pas ça. Ines Ibbou.»

Sport-Center