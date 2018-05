Underhanded?? @JaredD takes the lead 7-6 in the 5th. Stream LIVE now on TC and TC Plus? https://t.co/tPoe44C26q #RG18 #MyTennisLife pic.twitter.com/gPfyzRwfAt

On joue le cinquième set (6-6) sur le petit chaudron du court No 18. Face à Grigor Dimitrov, qu'il malmène, Jared Donaldson est pris de crampes. Il ne parvient plus à pousser suffisamment sur ses jambes au service.

L'Américain mobilise alors l'un des coups les plus populaires du tennis pour s'en sortir: le fameux service à la cuillère. Dimitrov surpris tente de monter au filet sur un slice de revers mais son coup est trop long. Jeu Donaldson (voir ci-dessous).

Le 57e joueur mondial finira tout de même par craquer dans ce cinquième set très serré. Il s'incline 7-6 4-6 6-4 4-6 8-10.

(Le Matin)