Coucou, revoilà Dustin Brown! A 34 ans, l'Allemand d'origine jamaïcaine a brillé de mille feux dans le sud de la France la semaine dernière, à Sofia-Antipolis, où il a remporté avec son tennis déconcertant le Mouratoglou Open, un Challenger organisé par Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams, pour la deuxième année consécutive.

Et pour empocher son dixième titre dans l'antichambre du circuit, l'homme au bonnet qui présente la particularité de ne plus avoir coupé ses dreadlocks depuis 1996 - c'est notre confrère du quotidien L'Equipe Quentin Moynet qui le rappelle - a régalé l'assistance pendant sept jours par ses amortis, ses lobs et ses montées au filets imprévisibles.

Les dreadlocks, pas coupées depuis 1996, sont désormais cachées sous un épais bonnet. À ce détail-là près, Dustin Brown n'a pas changé. À 34 ans, il est resté ce joueur fantasque, roi de l'impro qui signe chacune de ses sorties par des amorties en pagaillehttps://t.co/IB0mjHHLRp — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) 7 avril 2019

Du lundi au samedi, Baptiste Crepatte, Robin Haase, Kimmer Coppejans, Matteo Donati et Rudolf Molleker ont tour à tour été désarçonnés par le géant d'1m96 dont le plus grand coup d'éclat en carrière demeure sans doute ce jour de juillet 2015 où il fit tomber Rafael Nadal sur le gazon de Wimbledon. Et en finale dimanche, c'est Filip Krajinovic qui a perdu le fil de sa rencontre.

Le Serbe, qui s'était tout de même offert fin mars le scalp de Stan Wawrinka au Masters 1000 de Miami avant de poser quelques soucis à Roger Federer l'espace d'une manche, a compris d'entrée à qui il avait affaire. Sur le premier point du match, Dustin Brown a tenté un amorti. Sur le premier jeu? Quatre. L'Allemand a littéralement fait tourner en bourrique Krajinovic.

Après avoir frappé 27 amorties, 6 volées amorties et être bien entré dans la tête de Filip Krajinovic, Dustin Brown remporte le Mouratoglou Open (6-3, 7-5). Sacrée semaine pour l'Allemand d'origine jamaïcaine de 34 ans. Toujours un grand plaisir de le voir jouer ATP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ATP pic.twitter.com/By5UZv90dP — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) 7 avril 2019

Après avoir vu sa carrière minée par les blessures - il a beaucoup souffert du dos -, Dustin Brown goûte donc à nouveau aux joies de la victoire en tournoi, trois ans après son succès en Challenger à Manchester. Naguère 64e joueur mondial, son meilleur classement depuis ses débuts, «Dreddy Tennis» a fait son retour lundi dans le top 200 (167) à l'ATP. Ça vaut bien une petite vidéo avec ses meilleurs coups de la semaine.

Because 10 just isn't enough.



We look back on @DreddyTennis' Top 11 moments of magic ???????? in Sophia Antipolis.



Congrats to the champ! pic.twitter.com/52Q3iNZSUg — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 7 avril 2019

