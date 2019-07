Amoureuses l'une de l'autre dans la vie depuis près de trois ans, elles se sont tombées dans les bras lundi en se retrouvant au filet. Pour la première fois de leurs carrières, les Belges Alison Van Uytvanck et Greet Minnen ont été opposées sur un court de tennis, dans le cadre du premier tour du tournoi WTA de Karlsruhe, doté de 125'000 dollars.

Sur la terre battue allemande, Alison Van Uytvanck (25 ans, WTA 65) était la grande favorite et s'est imposée en trois sets 6-4 1-6 6-1 en 1h46' de jeu face à sa compagne de 21 ans, qui émerge elle au 123e rang mondial. Pas de quoi perturber la relation entre les deux jeunes femmes, qui doivent jouer en double cette semaine.

Titrées ensemble en octobre à l'Open du Luxembourg, elles avaient été éliminés au 2e tour à Wimbledon. «J'encourage les autres athlètes à faire leur «coming» out mais je ne peux pas le faire à leur place, avait déclaré Alison Van Uytvanck. Nous prenons du plaisir ensemble sur le court, on connait très bien l'autre et ça aide à améliorer notre jeu.»

This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute ?????????????? #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq