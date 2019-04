La semaine dernière, Roger Federer était encore à égalité avec Andre Agassi. Tous deux pouvaient se targuer d'avoir passé 1019 semaines dans le Top 100 mondial.

Depuis lundi, Roger Federer est une fois de plus seul au monde: il est devenu le premier joueur à avoir passé 1020 semaines dans le Top 100.

Classé à l'ATP depuis l'automne 1997, alors qu'il avait 16 ans à peine, Roger Federer est entré pour la première fois dans les 100 meilleurs joueurs du monde deux ans plus tard, le 20 septembre 1999 pour être précis. Il a ensuite poursuivi son irrésistible ascension à vitesse grand V.

Roger Federer détient donc seul le record du plus grand nombre de semaines passées dans la peau du No 1 mondial (310), dans le Top 5 (772), dans le Top 10 (859), dans le Top 50 (989) et, donc, dans le Top 100 (1020).

Autant de statistiques qui, à l'exception peut-être de celle de No 1 mondial, risquent d'être encore améliorées au fur et à mesure de la saison. (nxp)