Le conte de fée se poursuit pour Leonie Küng (19 ans, WTA 283). Samedi, la Schaffhousoise a composté son billet pour la finale du tournoi de Hua Hin, doté de 251’750 dollars. Sur la surface dure thaïlandaise, elle a battu la tête de série No 8, la Japonaise Nao Hibino (25 ans, WTA 84). Pour parvenir à ses fins, elle a dû recourir aux trois sets. Après avoir remporté le premier (7-5), Küng a rapidement concédé le break dans le deuxième et n’a pas été en mesure de revenir à la hauteur de son adversaire (4-6).

What a way to claim the opener ????



Leonie Kung gets it, 7-5.#ThailandOpen pic.twitter.com/VvHidNXsUO