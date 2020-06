Le Bulgare Grigor Dimitrov a été le premier joueur de tennis à annoncer avoir subi un test positif au Covid-19, à son retour de l'Adria Tour, le tournoi-exhibition organisé par Novak Djokovic en Serbie et en Croatie. Il a été suivi par Borna Coric, Viktor Troicki et enfin Djokovic lui-même.

Mardi, le No 1 mondial a en effet confirmé dans un communiqué que lui et son épouse Jelena avaient également contracté le coronavirus et allaient se mettre en «quatorzaine», avant de subir un nouveau test en début de semaine prochaine.

Mais, à considérer ce qui s'est passé pendant l'Adria Tour, on peut sans autre se dire que le test positif de Djokovic n'est pas franchement dû au hasard.

Pendant «son» tournoi, il a multiplié les bains de foule avec les ramasseurs de balles, les bénévoles ou même les enfants qui participaient au «Kids Day». Après les matches, tous les joueurs se sont tombés dans les bras. On a aussi vu «Djoker Nole» en grande forme dans une boîte de nuit de Belgrade (voir vidéo ci-dessous) ou assister à un concert de la star croate Gibonni, sans aucun respect des distances sociales et alors que le reste de l'Europe sortait à peine du confinement.

Un coup d’œil à la galerie que nous vous proposons ci-dessus suffit à se convaincre que les distances sociales n'étaient pas la première de priorités pendant l'Adria Tour.

Vidéo: YouTube.

R.Ty