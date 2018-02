Eugenie Bouchard a eu gain de cause partiel dans le procès qui l'oppose à l'Association américaine de tennis (USTA). Rappelons que la tenniswoman canadienne avait poursuivi l'USTA en justice pour négligence en 2015, après avoir glissé sur un plancher mouillé du vestiaire de Flushing Meadow, pendant l'US Open.

Il était reproché à l'USTA de ne pas avoir averti Eugenie Bouchard et les autres joueuses que le sol était mouillé à cet endroit-là. Suite à sa chute, Bouchard - qui souffrait d'une commotion - avait dû se retirer du tournoi new-yorkais et déclarer forfait pour les tournois suivants, en Chine et au Japon.

Lors de la remise de son verdict, jeudi, le jury du tribunal de Brooklyn a estimé que l'USTA était reponsable à 75% de cet accident, la joueuse canadienne endossant 25% de responsabilités.

Les dommages-intérêts seront déterminés dans une autre partie du procès, qui débute ce vendredi.

