«Bien sûr que Wimbledon me manque», a reconnu Roger Federer, alors que le Grand Chelem londonien, annulé en raison de la pandémie, devrait battre son plein, à l'occasion du lancement de la première sneaker à son nom lundi.

Deux fois opéré du genou droit pendant le premier semestre 2020, le Suisse aux vingt trophées record en Grand Chelem, qui fêtera ses 39 ans dans un mois, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne ferait son retour sur le circuit - dont la saison doit redémarrer en août après cinq mois d'arrêt forcé - qu'en 2021.

«Une année vraiment particulière»

«C'est une année vraiment particulière jusque-là, mon dernier match, c'était en Afrique du Sud avec Rafa (ndlr: Nadal, au Cap en février) pour la fondation. J'ai joué l'Open d'Australie, et depuis j'ai eu deux opérations, des béquilles pendant la rééducation, il n'y a pas Wimbledon (ndlr: initialement programmé du 29 juin au 12 juillet), pas de Jeux olympiques, et il y a eu le coronavirus, le confinement, l'interdiction de voyager, ça fait beaucoup», a retracé Roger Federer, au cours d'une visioconférence destinée à présenter «The Roger».

«Personnellement, ça a été très agréable de rester au même endroit pendant une longue période, je n'avais pas connu ça depuis plus de vingt-cinq ans, mais bien sûr que Wimbledon me manque, bien sûr que je voudrais y être en ce moment, en train de jouer sur le Centre Court pour une place en deuxième semaine», a-t-il reconnu.

«Je fais de la rééducation tous les jours»

«Clairement, un de mes gros objectifs, et c'est pour ça que je fais de la rééducation tous les jours et que je travaille très dur, et que je me prépare à faire un bloc de préparation physique de vingt semaines cette année, c'est, je l'espère, de rejouer à Wimbledon l'année prochaine», a souligné Roger Federer.

«Wimbledon m'a tout donné, et c'est aussi le jour pour regarder dix-sept ans en arrière, quand tout y a commencé pour moi», précisément le 6 juillet 2003, date du premier de ses huit sacres sur le gazon britannique, a-t-il rappelé. (AFP/nxp)