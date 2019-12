C'est un Roger Federer auquel on n'est pas habitué que l'on peut découvrir dans le documentaire «Roger Federer: Everywhere is Home» («Partout à la maison»), qui sera diffusé dans la nuit de ce mardi à mercredi par la chaîne américaine ESPN (à 2h du matin heure suisse).

On voit ainsi Federer fondre en larmes au moment où il regagne les vestiaires, puis être réconforté par Alexander Zverev, après l'annulation de son match exhibition contre l'Allemand, qui devait avoir lieu à Bogota (Colombie).

Lors de cette tournée exhibition en Amérique du Sud, Federer et Zverev ont joué, le samedi 23 novembre à Mexico, devant 42'517 spectateurs (nouveau record pour un match de tennis). Mais la veille, ils avaient été contraints d'annuler leur match à Bogota. Des émeutes avaient en effet éclaté dans la capitale colombienne. Le gouvernement ayant décrété un couvre-feu, le match a été annulé alors que de nombreux spectateurs garnissaient déjà les gradins du stade.

Federer raconte la scène dans ce documentaire: «Nous sommes allés nous échauffer (...), mais tout a commencé à devenir un peu fou. Je pensais que c'était le meilleur scénario (d'annuler le match). Parce que les gens devaient rentrer chez eux et être en sécurité. Mais quand j'ai compris que nous ne jouerions pas, j'avoue que c'était stressant pour tout le monde. Il n'y aurait pas le match de rêve qui était prévu. Au moment où je suis revenu (aux vestiaires), j'étais très ému. (...) Oui, j'ai eu un petit coup de déprime.»

Des images et des confessions captées par les caméras d'ESPN et qui seront donc diffusées cette nuit sur la chaîne américaine.