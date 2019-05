La nouvelle affaire Nick Kyrgios agite les coulisses du Masters 1000 de Rome. Après son nouveau coup de sang jeudi - l'Australien a abandonné au début de la troisième manche de son 2e tour après avoir reçu un jeu de pénalité -, le natif de Canberra âgé de 24 ans a écopé de 20'000 dollars d'amende et peut s’asseoir sur les points et l'argent - environ 40'000 francs - qu'il devait gagner dans la capitale italienne.

ATP confirms that Kyrgios was indeed defaulted from match vs Ruud

20,000 Euro total fine and forfeit of points and prize money from Rome pic.twitter.com/M5s3p40Gk0 — Christopher Clarey (@christophclarey) 16 mai 2019

Après son deuxième succès de la journée face au Croate Borna Coric, Roger Federer a été interrogé sur le nouveau craquage de l'enfant terrible du circuit. Et il a son avis sur la question. «Je ne pense pas qu'il devrait être suspendu. Qu'est ce qu'il a fait? Il a jeté une chaise et alors? Cela ne me suffit pas, a lancé le Bâlois en conférence de presse, à la veille de retrouver en quart de finale le Grec Stefanos Tsitsipas (vendredi vers 16h30).

Avant de développer sa pensée: «Je ne sais pas s'il est dans une période d'essai après ce qui s'est passé à Shanghai (ndlr: Kyrgios avait balancé un match après une dispute avec l'arbitre). Si tel est le cas, il risque quelque chose, autrement si ce n'est pas le cas, il ne devrait pas être suspendu. Des points supprimés, une amende: je pense que ça suffit. Il sait qu’il a fait une erreur.»

"I think a zero pointer. A fine. All this stuff is already tough enough. He knows it's a mistake..."@RogerFederer gives his thoughts on @NickKyrgios' on-court outburst in Rome.#IBI19 pic.twitter.com/AXpds5MiJl — Tennis Channel (@TennisChannel) 17 mai 2019

Alors qu'il en était à un set partout dans son duel avec le Norvégien Casper Ruud, Nick Kyrgios, qui venait de lâcher son break d'avance au début de la manche décisive, a pris un jeu de pénalité après avoir explosé sa raquette et balancé une chaise sur le court No 3. L'Australien a alors été serrer la main de l'arbitre et de son adversaire avant de se retirer sous les sifflets de la foule.

UNBELIEVABLE FROM @NickKyrgios !



- Recovers set

- Gets mad with “How am I fucking supposed to serve with photographers crossing in the stabds?”

- Calls him “Fucking retard”

- Kicks racket

- Gets game penalty

...

- THROWS TABLE ON COURT



QUITS!



(video copyright @tancredipalmeri pic.twitter.com/1o7AdbfmyN — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 mai 2019

Il s'est excusé jeudi soir via son compte Instagram. «Ce fut une journée où il s'est passé beaucoup de choses,c'est le moins que l'on puisse dire, a-t-il écrit. Les émotions ont pris le dessus, et je veux vous dire que l'atmosphère était folle aujourd'hui (ndlr: jeudi). Je suis juste très déçu que cela se soit terminé de cette manière. Rome, je suis désolé. A bientôt peut-être.»

(nxp)