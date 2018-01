Roger Federer, quelles sont vos attentes aujourd’hui, en comparaison avec celles qui étaient les vôtres voici un an en arrière…

Elles sont totalement différentes. Cette année, j’espère passer les premiers tours et enchaîner. Il y a douze mois, c’était tout autre chose, plutôt une sorte de tournoi «advienne que pourra», un peu comme ce qui attend Stan ou Novak dans cette quinzaine. En 2017, tout s’était déroulé pour moi mieux que je ne pouvais l’espérer. Cela avait sans conteste été le grand tournoi de mon année. Le commencer sans avoir la moindre attente après tant de saisons à espérer quelque chose, tel que c’est de nouveau le cas, avait été super. Maintenant, avec le temps, je minimise mes chances simplement car je ne pense pas qu’un mec de 36 ans doit être le favori d’un tel tournoi. C’est aussi pour cela que je suis plus relâché à ce stade de ma carrière.

Reste que vous êtes aux yeux de beaucoup le favori de cette édition 2018…

Tel est peut-être l’avis de certains, mais je pense que Nadal, avec la saison qu’il vient d’avoir, ou Djokovic, qui a gagné six fois ici, et ce bien que l’on ne sache pas comment il se sent, peuvent également être considérés comme des favoris. Après, je ne pense pas qu’il faille davantage que cela observer le tirage au sort. Moi je me concentre sur mon jeu, sur moi, car j’ai aussi mes propres problèmes. Il ne sera pas simple pour moi de m’extirper de ma partie de tableau. Je suis déjà heureux d’être de retour ici…

Quel regard portez-vous sur la semaine qui vient de s’écouler?

Elle a été très chargée (sourires). J’ai eu beaucoup à faire avec les médias, les sponsors, etc. Cela a été très intense, mais j’ai pu m’entraîner comme je le voulais, ce qui n’avait pas été le cas avant le dernier US Open. La Hopman Cup avait déjà été une bonne préparation. Tout s’y est très bien passé. Je pense que cela m’aidera cette année, car les courts de Perth étaient exactement les mêmes que ceux d’ici.

Au regard de votre forme et de tout ce que vous faites, considérez-vous que vous appréciez encore plus le tennis maintenant qu’avant?

Je l’ai toujours apprécié. Est-ce que je l’aime plus maintenant? Ce serait injuste de dire oui, parce que j’ai adoré l’époque où je suis arrivé sur le circuit et que j’affrontais les héros de ma jeunesse. C’était alors super cool, car j’étais comme un gamin dans un magasin de bonbons. Et puis, lorsque j’étais No 1 mondial et que je gagnais tous les tournois, c’était sympa aussi (rires). C’est clair que maintenant tout est différent. J’ai une grande famille, beaucoup d’amis autour du monde et j’aime revoir tous ces visages familiers. Alors oui, en ce moment je suis aussi dans une belle époque de ma carrière et de ma vie. Est-ce le meilleur? Je ne peux pas le jurer… (Le Matin)