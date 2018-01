Le tirage au sort des tableaux principaux masculins vient d'être effectué, à Melbourne Park, sur le court de la Margaret Court Arena.

Tête de série numéro 2, Roger Federer figure dans le bas du tableau avec le Belge David Goffin (7) comme adversaire théorique en quart de finale.

Le Vaudois Stan Wawrinka (9), lui, figure dans le troisième quart du tableau, le plus relevé de tous avec l'Allemand Alexander Zverev (4), l'Autrichien Dominic Thiem (5) et le Serbe Novak Djokovic (14)!

Celui qui sortira vainqueur de ce «quart de la mort» affronterait ensuite Federer en demi-finale. La perspective d'assister à un «remake» de la demi-finale 100% suisse de l'année dernière existe donc, sur le papier à tout le moins.

Federer aura comme premier adversaire le Slovène Aljaz Bedene (ATP 51). Quant à Stan Wawrinka, il affrontera le Lituanien Ricardas Berankis (ATP 138) au premier tour.

Tête de série numéro 1, l'Espagnol Rafael Nadal a donc évité quelques gros bras dans sa partie supérieure du tableau. Son adversaire théorique en quart de finale est le Croate Marin Cilic (6), avant une éventuelle demi-finale face au Bulgare Grigor Dimitrov (3) ou à l'Américain Jack Sock (8).

Bencic face à Venus Williams!

Seule Suissesse admise directement dans le tableau final après le forfait de Timea Bacsinszky (WTA 38), Belinda Bencic (77) devra sortir le grand jeu d'entrée. La St-Galloise a hérité de Venus Williams (5) au 1er tour!

Les premiers matches du tournoi sont agendés à lundi, dès 11h heure de Melbourne (1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi en Suisse).

No.14 seed @DjokerNole lands in Sascha Zverev's section of the draw, and will open against Donald Young.



Potential meeting with Gael Monfils in the second round. #AusOpen pic.twitter.com/VEZJh6Wnrp