Le combat paraît déséquilibré. Il devrait l’être, d’ailleurs, tout à l’heure sur le Centre Court de Wimbledon. Entre Roger Federer, huit couronnes londoniennes sur la tête, et Jan-Lennard Struff, qui déboule pour la première fois en 16es de finale à Church Road, il ne devrait pas y avoir de gros bras de fer. Ça, c’est en tout cas pour ce que dit le papier. Le gazon, lui, attendra avant de livrer ses vérités. Car «JLS», classé 64e à l’ATP, a beau être méconnu, il a fait le plein de confiance au fil des deux tours précédents. Mais au fait, c’est qui ce Struff?

Fils de professeurs de tennis, «Struffi» est quasiment né avec une raquette entre les mains, en 1990. Il s’est vite pris au jeu, se mettant à taper sérieusement dans la balle à l’âge de 6 ans déjà. Dans sa carrière, il a signé ses premiers coups d’éclat en 2011 en atteignant deux finales en Challenger. Il est entré dans le Top 200 l’année suivante grâce à sa régularité dans les épreuves de «deuxième division». Depuis, il s’est toujours maintenu entre la 44e place (son meilleur classement, en mai 2017) et la 120e.

Grand et gros serveur

Fan de Pete Sampras – et accessoirement du Borussia Dortmund – Jan Lennard Struff a comme qualité première son service, qui lui a justement permis de se sortir de deux premiers tours piège ici à Wimbledon (contre Leonardo Mayer 3-6 6-7 7-6 7-6 6-1, puis Ivo Karlovic 6-7 3-6 7-6 7-6 13-11). Gros et grand serveur, l’Allemand dispose également d’une belle frappe de coup droit. Il est en revanche perfectible en revers et au filet.

Le futur adversaire de Federer a signé l’une des premières grosses performances de sa carrière à Genève, en 2013. C’est au Challenger qui se disputait sur les bords de l’Arve en indoor que Struff avait sorti son meilleur tennis pour se hisser jusqu’en finale (défaite contre Malek Jaziri). La surface rapide genevoise lui avait permis de laisser parler au mieux son service et son coup droit, accrochant à son tableau de chasse Peter Gojowczyk, Lucas Pouille, Karen Khachanov et Marius Copil. Ce n’est pas rien!

Jamais deux sans trois?

L’Allemand a déjà affronté «RF» à deux reprises et il n’est jamais parvenu à le faire trébucher. Jamais deux sans trois, tout à l’heure, aux environs de 17h30? A Halle en 2016 (4-6 6-7), puis lors du dernier Open d’Australie (4-6 4-6 6-7), Struff avait tout de même fait montre de pas mal d’audace pour enquiquiner le Bâlois, mais celle-ci n’avait pas suffi. Trouvera-t-il la clé sur la meilleure surface du «Maître»? S’il n’a jamais battu ce dernier, «JLS» a tout de même dominé quelques joueurs de très bon niveau au fil de sa carrière: Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Tomas Berdych, Tommy Haas, Jo-Wilfried Tsonga, Kevin Anderson, Gilles Simon, Feliciano Lopez… (nxp)