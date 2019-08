Roger Federer (38 ans, ATP 3) est de retour aux affaires. En marge du tournoi Masters 1000 de Cincinnati, où il se mesurera à l’Argentin Juan Ignacio Londero (25 ans, ATP 55) au deuxième tour, le Bâlois a rencontré les médias et livré quelques confidences. Extraits.

A propos de la finale de Wimbledon (perdue en cinq sets contre Novak Djokovic): «La vérité, c’est que ce match a été difficile à digérer. Au début, tout allait bien. Puis, deux jours plus tard, j’y ai repensé et j’ai été habité par les regrets. J'étais furieux d'avoir perdu de cette façon. D'un autre côté, j'avais déjà hâte de rejouer et d'affronter Novak. C'est important d’avoir un état d’esprit positif pour avancer et cela a été mon cas.»

A propos de ses vacances: «Dès le lendemain de la finale, nous sommes partis avec la caravane et avons profité de la Suisse (ndlr: il avait notamment été aperçu en Appenzell). J'ai mal dormi la première nuit et c’était difficile de descendre du lit avec la petite échelle. Mais les enfants voulaient tellement cette sortie en famille qu'on ne pouvait pas refuser.»

A propos de son 38e anniversaire (le 8 août dernier): «Nous étions à la montagne et nous avons organisé une petite fête toute simple. Mirka a fait un gâteau et les enfants ont adoré. Des amis nous ont rejoints et nous sommes allés faire une randonnée.»

A propos du Masters 1000 de Cincinnati: «J’ai un peu déconnecté avant de reprendre. D’abord avec des séances de fitness; ensuite, avec un retour sur les courts. Je souhaitais revenir frais à Cincinnati, j'ai donc limité mes entraînements. Vous avez toujours une idée de vos chances avant le premier tour. Est-ce que tu bats tout le monde à l'entraînement ou est-ce que tu perds souvent? Est-ce que tu as des douleurs lorsque tu bouges? Évidemment, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire aux autres joueurs ou à la presse, mais vous savez déjà si vous avez une chance d'aller loin ou si vous allez simplement gagner un match ou deux.»

A propos de ses performances: «J'ai été bon sur toutes les surfaces cette saison. Je n'ai pas eu de problèmes de dos depuis deux ans ans et je suis content de la façon dont mon genou a récupéré. Je ne sais pas combien de temps je jouerai encore. Mais je suis très content de mon niveau et de mes résultats.»