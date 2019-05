Rome restera probablement comme le seul endroit où Roger Federer n'aura pas disputé son dernier match du tournoi sur le court central. C'est que jeudi, avec cette histoire de matches reportés du mercredi, le Bâlois a dû s'exiler - par souci d'équité puisque tous les cadors étaient appelés à jouer deux fois - en voiturette de golf sur le GrandStand, pour sa seconde confrontation du jour face au Croate Borna Coric.

Un lieu où l'ambiance était complètement différente, si l'on compare avec ce qu'a vécu l'homme aux 20 titres en Grand Chelem quelques heures plus tôt sur le Central face au Portugais Joao Sousa. «Je n'avais jamais vu ce court auparavant, a précisé le Suisse de 37 ans en conférence de presse. Les conditions étaient un peu difficiles au début de la rencontre, notamment à cause de l'ombre, et j'ai eu dû mal à attaquer.»

Roger Federer en gardera toutefois un bon souvenir. «Le public ne pouvait pas être plus enthousiaste, l'atmosphère était exceptionnelle. J'ai vraiment adoré ce match sur le GrandStand (...) C'est le type de court que j'aime car les gens sont proches aux quatre coins du court, il n'y a pas toutes ces places VIP. On peut vraiment entendre les fans crier, c'était une super expérience.»

Après plus de 2h30 d'un combat acharné, et deux balles de match sauvées face à Borna Coric, Roger Federer a finalement pu laisser éclater sa joie. Et dans les travées, comme dans les allées, c'était juste le délire total.

I had to take the tough decision this morning to pull out of the Italian Open as I am not feeling 100% physically. The fan reaction and crowd energy during my matches yesterday remind me exactly why I am still competing on the ATP Tour. Mazie Grille! ????

