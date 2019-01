Roger Federer (ATP 3) affrontera l'Ouzbek Denis Istomin (ATP 99) au premier tour de l'Open d'Australie, dont le tirage au sort a été effectué ce jeudi matin à la Margaret Court Arena de Melbourne. Au deuxième tour, Federer tombera sur un joueur qualifié.

Double tenant du titre, Federer figure dans la moitié de l'Espagnol Rafael Nadal (2), qu'il pourrait affronter en demi-finale. Son adversaire théorique en quart de finale n'est autre que le Croate Marin Cilic, qu'il avait battu en cinq sets en finale, l'an dernier.

Stan Wawrinka jouera pour sa part contre le Letton Ernests Gulbis (ATP 83) au premier tour. Le Vaudois figure dans la moitié de tableau du No 1 mondial Novak Djokovic, sur qui il pourrait pas tomber avant les quarts de finale. Et si Federer et Wawrinka devaient s'affronter, ce ne pourrait être qu'en finale.

En cas de victoire, Wawrinka tomberait au deuxième tour sur le vainqueur du choc de ce premier tour, qui opposera le fantasque australien Nick Kyrgios au Canadien Milos Raonic.

Un os pour Timea Bacsinszky

Du côté féminin, la Vaudoise Timea Bacsinszky - qui figurera dans les 150 meilleures joueuses au prochain ranking WTA - est tombée sur un os: elle affrontera en effet au premier tour la Russe Daria Kasatkina (21 ans), dixième joueuse mondiale. Dans la même moitié de tableau (celle de la No 1 mondiale Simona Halep), Stefanie Voegele (WTA 85) affrontera Su-Wei Hsieh (Taipei), matricule 28 à la WTA.

Dans l'autre moitié de tableau, celle de l'Allemande Angelique Kerber, Belinda Bencic (WTA 55) n'aura, elle non plus, pas la tâche facile, puisqu'elle se mesurera à la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 36).

(nxp)