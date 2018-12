Roger Federer (37 ans) est bien entré dans la nouvelle saison de tennis, la 22e de sa carrière. À Perth (Australie), il a apporté le premier point à la Suisse, tenante du titre, pour son entrée dans la Hopman Cup. Le No 3 mondial s'est imposé en 57 minutes et deux petits sets, deux fois 6-1, face au Britannique Cameron Norrie (ATp 91).

Belinda Bencic (WTA 54) ayant remporté son simple dames face à Katie Boulter (WTA 97) en deux sets également, 6-2 7-6 (7-0), et la paire suisse n'ayant pas tremblé dans le double mixte - victoire 4-3 (5-4) 4-1 -, la Suisse a donc remporté son premier match 3-0 sans égarer le moindre set.

Federer n'a connu qu'une mini-alerte en début de match, lorsqu'il a été mené 0-40 sur son service, lors du tout premier jeu. Mais la machine Federer s'est alors mise en route, et le Britannique, certainement crispé par l'enjeu, a alors vu les jeux défiler.

«Je me sens prêt, à déclaré Federer après son match Je me sens bien, je suis content de mon tennis, et je crois qu'on a fait un bon match avec Cameron.»

Quant à Bencic, elle a éprouvé plus de peine pour se défaire de Boulter. Après avoir dominé la première manche en 40 minutes, elle a été accrochée dans la deuxième. Elle a certes fait le break à 2-2, mais Boulter débreakait dans la foulée. Les deux jeunes femmes n’allaient plus lâcher leur service jusqu’au tie-break. Et là, Bencic s’appuyait sur son expérience pour remporter ce jeu décisif 7-0, concluant la partie sur un huitième ace.

Prochain match pour la Suisse: mardi, dès 10h30 (heure suisse), face aux Etats-Unis de Frances Tiafoe (ATP 39) et de Serena Williams (WTA 16). L’occasion d’assister à un double mixte historique: pour la première fois en effet, on aura un total de 43 titres du Grand Chelem face à face sur le même court (23 pour Williams, 20 pour Federer).

