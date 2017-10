Roger Federer renouera avec la compétition officielle face à Diego Schwartzman (ATP 26), l'un des hommes en forme du moment, mercredi au 2e tour du Masters 1000 de Shanghaï. Le Bâlois a remporté les trois duels livrés face au petit Argentin (1m70), vainqueur 6-4 7-6 du qualifié australien Jordan Thompson (ATP 72) mardi dans la mégapole chinoise.

Diego Schwatzman (25 ans) reste sur une demi-finale la semaine dernière à Tokyo, où il s'est incliné 7-6 7-6 devant le futur lauréat du tournoi David Goffin (ATP 10). Le joueur de Buenos Aires a ainsi obtenu lundi le meilleur classement de sa carrière, un mois après son inattendue accession aux quarts de finale de l'US Open. Il avait notamment sorti l'actuel no 5 mondial Marin Cilic à Flushing Meadows.

Méfiance

Roger Federer, dont le dernier match officiel remonte justement à l'US Open et à ce quart de finale perdu face à Juan Martin Del Potro le 6 septembre, n'a plus affronté Diego Schwartzman depuis le printemps 2015 et une demi-finale remportée 2-6 6-2 7-5 sur la terre battue d'Istanbul. Le no 2 mondial se méfie forcément d'un joueur qui évolue actuellement sur un nuage. Même s'il a démontré lors de la Laver Cup, dans laquelle il a gagné ses deux simples les 23 et 24 septembre, que les douleurs au dos ayant perturbé sa tournée estivale nord-américaine appartiennent au passé.

Sacré dimanche à Pékin, Rafael Nadal (ATP 1) entrera lui aussi en lice mercredi à Shanghaï. Le gaucher majorquin, qui pourrait faire cette semaine un pas décisif vers le trophée récompensant le no 1 mondial en fin d'année, se frottera à Jared Donaldson (ATP 56) au 2e tour. Il s'agira de son premier duel face à l'Américain de 21 ans. (ats/nxp)