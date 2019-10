Décidément, Roger Federer n'en finit pas de lâcher des indiscrétions, alors que se profilent ses Swiss Indoors à Bâle (il sera en lice lundi soir). Lundi, il annonçait sa participation aux Jeux de Tokyo. Jeudi, il dévoilait la majeure partie de sa saison (avec Roland-Garros). Et maintenant, il nous annonce qu'il se verrait bien comme coach à l'Académie de Rafael Nadal après sa carrière!

Le tennisman suisse de 39 ans a fait cette confidence dans une interview au magazine «Sportweek» - le supplément hebdomadaire de la «Gazzetta dello Sport». Il a commencé par... ne pas dire à quel moment il prévoyait de mettre un terme à sa carrière: «Je suis désolé, je dois toujours vous décevoir, vous les journalistes. Mais je n'ai pas encore décidé à quel moment j'arrêterais.»

Il a cependant admis qu'il se verrait bien dans un rôle de formateur: «Cela me plairait d'enseigner (le tennis) à de jeunes joueurs, a-t-il lâché. Et cela me plairait de le faire dans l'Académie de Rafael Nadal.»

Federer entraîneur dans l'école de tennis de son plus grand rival? En tous les cas, il est convaincu de la qualité de l'enseignement prodigué dans l'Académie majorquaine: «Si mes enfants devaient un jour jouer au tennis, c'est assurément là-bas que je les enverrais.»

Ces projections n'ont pas échappé au community manager de l'Académie de Rafael Nadal. Dans un tweet plein d'humour, il a repris l'interview en y ajoutant le texte suivant (en anglais): «Salut @rogerfederer. Pourrais-tu s'il te plaît nous envoyer ton CV? As-tu quelques notions d'espagnol? Merci d'avance.»

Hi @rogerfederer! Could you please send us your CV? Do you have any notions of Spanish? Thanks in advance. https://t.co/qH3BOteJnv