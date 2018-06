Roger Federer a gagné pour son retour à la compétition. Absent du circuit depuis deux mois et demi, le Bâlois a franchi le 2e tour à Stuttgart, où il a écarté l'Allemand Mischa Zverev (3-6 6-4 6-2).

Le no 2 mondial n'avait plus joué depuis le 24 mars, et une défaite à Miami contre Thanasi Kokkinakis. Autant dire qu'il est apparu un peu rouillé pour son grand retour, mercredi sur le gazon allemand. Il lui a ainsi fallu presque une heure pour convertir enfin une balle de break - sa septième du match - et prendre le large dans le deuxième set (4-2), grâce à un joli retour bloqué en revers.

Victoire encourageante

Se bonifiant au fil des jeux, Roger Federer n'a alors plus lâché son emprise sur l'aîné des frères Zverev (ATP 54), même s'il n'a jamais été clairement au-dessus de son adversaire, écarté après 1h33 de jeu sur un ultime retour gagnant en coup droit. Cette victoire n'en reste pas moins encourageante pour un joueur qui, désormais, a besoin d'enchaîner les matches pour arriver pleinement lancé vers son grand objectif de la saison, Wimbledon (2-15 juillet).

Roger Federer a, en tout cas, mieux entamé sa campagne sur gazon que l'année dernière, lorsqu'il avait échoué dès son entrée en lice à Stuttgart face à Tommy Haas. Son parcours dans le Bade-Wurtemberg devrait encore se poursuivre cette année, sachant qu'il devra affronter un adversaire peu coté en quart de finale. Il sera opposé à l'Argentin Guido Pella (ATP 75) ou au qualifié indien Prajnesh Gunneswaran (ATP 169). (ats/nxp)