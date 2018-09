Roger Federer s’est facilement imposé face à Nick Kyrgios (6-3 6-2) samedi lors de la 2e journée de la Laver Cup à Chicago. Le Suisse a livré une prestation sans faute face au jeune Australien, battu en à peine plus d’une heure (1h05’).

Game, set, match @RogerFederer 6-3 6-2 over #Kyrgios. #TeamEurope2018 extends its lead as we head into Saturday's night session. pic.twitter.com/GgLA7IvTPw