Roger Federer reviendra à la compétition mercredi après deux mois et demi de pause. A Stuttgart, le Bâlois a expliqué que ce break lui a fait le plus grand bien.

Federer a déjà disputé deux séances d'entraînement à Stuttgart et s'est montré très satisfait de la qualité des courts en gazon. Après une qualification pour les demi-finales en 2016 et une élimination d'entrée l'an dernier, le Bâlois aimerait bien s'imposer si près de son pays. Il sait que la tâche ne sera pas simple.

«Au début, on est toujours euphorique, ensuite arrive le tirage au sort et on réalise quels adversaires redoutables nous attendent.» Federer entrera dans le tournoi mercredi vers 15.00 contre l'Allemand Mischa Zverev (ATP 54) ou le qualifié russe Mikhail Youzhny (ATP 93). «Ce sont deux joueurs, qui apprécient de jouer sur le gazon», relève Federer. Il a aussi expliqué qu'il se sentait «frais, en bonne santé et prêt» après sa pause.

A Stuttgart, il n'en va pas seulement de la victoire au bout du tournoi mais aussi de la chance de retrouver la place de no 1 mondial. Rafael Nadal ne se retrouve qu'avec une mince avance sur le Bâlois malgré un onzième succès à Roland-Garros dimanche. Federer n'a pratiquement rien vu de sa finale contre Dominic Thiem. Il était en route et s'est entraîné.

Mais il n'a pas été surpris par l'issue de la partie. «C'est incroyable ce qu'il a réussi comme performance mais c'est vrai qu'on s'y attendait.» Federer comptait un peu pouvoir redevenir no 1 à Stuttgart. «C'est encore une fois une super-motivation.» (ats/nxp)