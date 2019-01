Quelle semaine de Roger Federer à Perth! Invaincu en simple jusqu'à samedi, le Bâlois a encore sorti une brillante prestation contre Alexander Zverev (6-4 6-2) en finale de la Hopman Cup, qui oppose la Suisse à l'Allemagne.

#Roger playing some fantastic tennis in the #Hopmancup final. Serving incredibly accurate and returning #Zverev’s very fast serves with a lot of consistency. — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) 5 janvier 2019

Opposé à «Sascha» (ATP 4), qui l'avait battu en demi-finale du Masters de Londres au mois de novembre dernier, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem a régalé l'assistance de la Perth Arena face au jeune Allemand de 21 ans. Intraitable sur sa mise en jeu lors de la première manche - deux points perdus!, Roger Federer a fait le break à 5-4 en sa faveur, pour verrouiller un 1er set où il a réalisé 14 montées gagnantes au filet.

Superb first set for Roger Federer, who drops just two points on his own serve to take it in 33 minutes. #HopmanCup pic.twitter.com/bLyvbkovzR — Hopman Cup (@hopmancup) 5 janvier 2019

Après avoir cassé une raquette, Alexander Zverev a montré à maintes reprises des signes de frustration face au toucher de balle exceptionnel du «Maître». A la volée ou sur des amortis, Roger Federer a dégoûté le talentueux joueur de la «NextGen» en prenant son service pour mener 2-0. Malgré un septième jeu un tantinet crispant dans la deuxième manche, le No 3 mondial a apporté le premier point à la Suisse après 1h10'.

Belinda Bencic va tenter d'apporter le deuxième point, synonyme de victoire, à la Suisse contre Angelique Kerber.

22e victoire consécutive pour #Federer sur sol australien. «Conditions are really quick. When you start to get a nice serve and volley game, like I did today, it always goons be tough for the opponent » #Hopmancup — Musy Isabelle (@Isabellemusy) 5 janvier 2019

(nxp)