Roger Federer s’accroche comme un fou à «sa» Laver Cup. L’homme aux vingt titres du Grand Chelem a livré une nouvelle performance de très haut niveau pour se défaire de John Isner (6-4, 7-6) et garder l’Europe en vie. Après sa démonstration de samedi contre Nick Kyrgios, «RF» a résisté aux services de feu de «Big John» pour bondir tel un jeune diable et lâcher les passings qu’il fallait au meilleur moment. Voilà l’Europe de retour à 10-11. On aura donc un match décisif entre «Sascha» Zverev et Milos Raonic. «Le dernier cri après la balle de match, c’était fou, lançait Roger Federer au public de Palexpo. Je suis content d’avoir pu relancer l’équipe après la blessure de Rafa et les deux défaites au «match tie-break». Merci pour le soutien, c’était énorme. Je n’ai presque plus de voix… peut-être juste pour un match. J’espère que vous aussi car Sascha va avoir besoin de vous.» C’est vrai. Et il n’est pas le seul. Ce match décisif va en effet opposer deux joueurs fragilisés par leur saison 2019. Secoué par le conflit qui l’oppose à son ancien manager, Sascha Zverev court après sa forme depuis quelques mois alors que Milos Raonic se bat avec son corps et des petites blessures qui le freinent sans cesse. Lequel de ces deux joueurs va donner dans deux heures une teinte beaucoup plus joyeuse a son année? La réponse à cette question décidera du sort de la Laver Cup.

Mathieu Aeschmann, Genève