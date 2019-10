Roger Federer est en quart de finale du tournoi de Shanghai. Le No 3 mondial, âgé de 38 ans, est venu à bout jeudi de David Goffin, 7-6 6-4. Mais tout n'a pas été simple sur le court central de l'indoor chinois. Federer s'est plusieurs fois trouvé dos au mur durant la première manche, obligé d'écarter cinq balles de set en faveur du Belge.

«RF» a également dû sauver une balle de break au début de la seconde manche, alors que Goffin menait 1-0. C'est toutefois lui qui a fini par prendre le service de son adversaire au 7e jeu du set et passer l'épaule après 1h54' de match.

Le prochain match du recordman de titres en Grand Chelem l'opposera soit à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6), soit au Russe Andrey Rublev (ATP 33).

