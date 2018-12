Si Roger Federer ne dit pas toujours tout (surtout sur ses douleurs), il n'est pas du genre à raconter des bobards. Or, depuis le Masters, le Bâlois insiste sur un point concernant son programme 2019: il décidera très tôt de son éventuel retour sur terre battue.

Dernier exemple en date, il y a huit jours dans l’interview accordée à la «SRF» depuis Dubaï en marge des Sports Awards. «Pour la terre battue, je veux décider très rapidement afin de vraiment tout planifier, pour mon corps et parce que je veux prendre mes dispositions au niveau familial. On va profiter de cette période de préparation pour en discuter avec l’équipe. Seve (Lüthi) est déjà là, Ivan (Ljubicic) arrive dans quelques jours. On va se poser ensemble et regarder comment placer toutes les pièces du puzzle.»

Le cadre était défini, la fenêtre plutôt étroite puisque Severin Lüthi a pour habitude de passer Noël en Suisse. Or selon un blogueur/fan de Roger Federer (souvent très bien informé), cette fameuse réunion a eu lieu lundi et, selon toute vraisemblance, elle a accouché d’une décision.

Roger and Team met at the round table yesterday in Dubai, I expect the decission over Clay’s faith has been taken and a announcement is imminent! (source paparazzi therefore not mentioned) #federer — Brian (@camerlengo73_2) 18 décembre 2018

Dans l’attente du verdict, résumons ici les arguments qui plaident pour un retour sur terre battue:

1 .Le bilan 2018 et le préjudice de son printemps de congé

«Les longues pauses se sont révélées moins efficaces qu’en 2017, nous expliquait Severin Lüthi à l’O2 Arena. Plus tu vieillis, plus c’est dangereux d’arrêter complètement la machine. Une des solutions envisagées est de retourner sur terre battue. Une autre option serait d’ajouter un ou deux blocs d’entraînement tennis lors des plages hors compétition.» Quelques jours plus tard, «RF» appuyait les dires de son coach, exemple à l’appui. «À Shanghai, j’avais dû gérer énormément de courbatures. Et ici à Londres, j’étais au top physiquement. Cela veut dire que je dois sans doute jouer plus pour garder le rythme.» Même si la préparation physique a pu infléchir ce constat, les deux hommes semblaient trop convaincus fin novembre pour ne pas prendre en compte cette donnée dans le programme 2019.

2. La fin des inquiétudes concernant son genou

Le double champion d’Australie l’a rappelé au micro de SRF: «En 2017, j’avais envisagé la terre, mais on a décidé de ne pas prendre de risques avec mon genou.» Le rappel est nécessaire car il souligne à quel point la blessure de 2016 semble désormais appartenir à une autre époque. Certes, «RF» gère parfois les douleurs de son âge (dos raide, inflammations à la voûte plantaire ou au tendon d’Achille). Mais son genou n’a plus montré le moindre signe de faiblesse. Il n’y a donc aucune contre-indication d’aller solliciter d’autres chaînes musculaires sur terre battue.

3. Un calendrier personnel plus favorable qu’en 2018

C’est l’un des secrets de sa longévité. Roger Federer parvient à étirer sa carrière tout en préservant une vie personnelle équilibrée. Au printemps dernier, son épouse Mirka fêtait ses 40 ans. Un événement que le Bâlois tenait à célébrer dignement, entre amis et dans un décor paradisiaque, et qui entrait en collision avec une préparation spécifique sur brique pilée. Or, en 2019, «RF» n'a aucun impératif festif aussi important.

4. L’accueil triomphal de Bercy et la tentation de le revivre en XXL à Roland-Garros

Même anecdotique, ce dernier point est impossible à totalement occulter. Au bout d’un second semestre 2018 un peu hésitant, Roger Federer a retrouvé plaisir et ambition dans l’ambiance potache du Palais Omnisports de Bercy. L’accueil de rock star qu’il a reçu à Paris en novembre ne peut l’avoir laissé insensible. Avec les années qui filent, «RF» goûte et se nourrit encore plus de l’amour du public. Imaginez un instant l’ovation qu’il recevrait à son entrée sur le nouveau court Philippe Chatrier (bardé du logo de son sponsor horloger). Tout le petit monde du tennis se réjouit d’un tel frisson. On ose croire que Roger Federer aussi.

(nxp)