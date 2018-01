Roger Federer n'a plus l'intention de jouer en Coupe Davis. Cette compétition, sauf revirement de dernière minute, ne fait plus partie de ses plans, a-t-il confié dans une interview à l'Equipe.

«Depuis 2015, après qu'on a gagné en 2014 (en finale contre la France à Lille, ndlr), les gens s'attendaient à ce qu'on gagne l'année suivante. Mais l'idée, ça n'a jamais été de gagner deux fois... Une fois, on était déjà content de la gagner, dans de telles circonstances: 17'000 personnes ou plus à Genève pour le quart, 19'000 pour la demie et 27'000 pour la finale contre la France, tu ne peux pas égaler ça (...)», a observé le Maestro.

Et de poursuivre: «Pour moi, ne plus avoir la Coupe Davis dans mon programme, ça me donne une liberté totale parce que je sais où je vais être, à la semaine près. J'ai beaucoup donné aussi à un rythme compliqué dans toute ma carrière. Et surtout maintenant avec le truc que j'ai eu en 2016 au genou, la priorité, c'est toujours la santé.»

Le Bâlois reste très attaché cependant à l'équipe et échange toujours régulièrement avec le capitaine Severin Lüthi, par ailleurs un de ses coaches. «Cela ne te lâchera jamais (l'attachement à la Coupe)», dit-il encore. (ats/nxp)