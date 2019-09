Une affiche Thiem-Shapovalov en ouverture, puis une confrontation Fabio Fognini - Jack Sock (session de l'après-midi) avant un choc entre Stefanos Tsitsipas à Taylor Fritz. Voilà les trois simples au programme de la première journée de la Laver Cup vendredi. Roger Federer, lui, disputera le double en soirée aux côtés de Sascha Zverev, face à ce qui ressemble bien à la meilleure paire du «Team World»: Jack Sock et Denis Shapovalov.

Qu'est-ce qui a poussé le Team Europe a choisir cette paire pour le premier jour?«Björn (Borg) et Thomas (Enqvist) ont eu l'impression qu'on a bien joué l'année passée à Chicago, on s'était procuré une balle de match contre Sock et Isner», a déclaré un Roger Federer motivé en conférence de presse. Questionné sur la possibilité d'enchaîner un simple et un double le même jour samedi ou dimanche, le Bâlois s'est dit prêt: «Je l'ai fait l'année passée, je peux le refaire mais c'était dur. Il faudra voir aussi comment Rafa se sent après New-York. Nous avons d'autres options, tous les joueurs ont envie de disputer plus qu'un match et faire le maximum pour gagner la Laver Cup.»

Sylvain Bolt, Genève