«Je me suis toujours dit qu'un top 10, un top 50 ou même un top 100 n'était pas suffisant pour démontrer l'extraordinaire variété de la palette de coups de Roger Federer.»

Voilà le raisonnement qui a poussé un fan du Bâlois à compiler les 1000 meilleurs coups de l'homme aux 19 titres du Grand Chelem.

Dans la vidéo de deux heures ci-dessus, le dénommé «Raz Ols » a hiérarchisé 1000 points toutes époques et toutes surfaces confondues. Un effort - trois mois et plus de 250 heures de travail selon l'auteur - salué par Roger Federer lui-même.

«Merci d'avoir pris le temps de réunir tout cela», a-t-il écrit en retweetant la compilation sur son compte personnel.

Thanks for taking the time to put this together ???????? https://t.co/Scp3ZIaipq — Roger Federer (@rogerfederer) 27 décembre 2017

Pendant les Fêtes, cette vidéo donne aussi l''occasion de remonter le temps puisque le point numéro 1 est une superbe défense avec un smash de fond de court lors d'un match contre Andy Roddick aux Swiss Indoors de Bâle.

(Le Matin)