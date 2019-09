En difficulté avec son jeu durant l’été malgré son titre acquis face à Roger Federer à Wimbledon, puis contraint de jeter l’éponge face à Stan Wawrinka en huitièmes de finale de l’US Open à cause d’une épaule trop douloureuse, Novak Djokovic, 32 ans, risque de devoir encore lutter. Selon les quotidiens new yorkais et madrilène, la blessure du Serbe serait en effet plus sérieuse qu’imaginé. A tel point qu’elle pourrait requérir une opération, synonyme de fin de saison prématurée.

Plus que jamais à la lutte avec Rafael Nadal pour la place de No 1 mondial en fin d’année, «Nole» rêvait de défendre ses chances jusqu’au bout entre la prochaine tournée asiatique et le Masters final à Londres en novembre. Le joueur avait également promis de représenter la Serbie lors des nouvelles finales de la Coupe Davis (18-24 novembre). Mais cette maudite blessure à l’épaule gauche ne lui en laissera peut-être pas le loisir. Pour «Marca», Djokovic se serait rendu en Suisse, à la clinique bâloise de Muttenz où il s’était déjà fait opérer d’un os flottant à la main l’an dernier.

Le Serbe a encore un total de 2600 points ATP à défendre d’ici à la fin de la saison. De son côté, Nadal, qui était lui-même blessé à la même période l’an dernier, disposerait en cas d’absence de son rival d’une occasion en or de gommer les 640 unités qui le séparent actuellement du trône.