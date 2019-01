Les rumeurs allaient bon train depuis quelques semaines, alimentés notamment par Elina Svitolina (24 ans, WTA 7) via les réseaux sociaux. La joueuse ukrainienne serait en couple avec le joueur français établi en Suisse Gaël Monfils (32 ans, ATP 33).

Les deux tourtereaux ont-ils choisi l'Open d'Australie pour officialiser leur romance? En tout cas, Monfils - éliminé par l'Américaine Taylor Fritz en 32e de finale - était dans le box réservé à l'entourage de Svitolina pendant le match du 2e tour qui a vu l'Ukrainienne venir à bout de la Slovaque Viktoria Kuzmova 6-4 6-1.

Gael Monfils in the house for Svitolina's match ????#AusOpen pic.twitter.com/lkBCj4hDUd — #AusOpen (@AustralianOpen) 17 janvier 2019

Quand le speaker a annoncé la présence de Monfils dans le box de Svitolina, celle-ci a esquissé un sourire. Du coup, lorsqu'elle s'est présentée en conférence de presse après sa victoire, l'Ukrainienne a été lancée sur le sujet. Mais elle ne s'est pas démontée et n'a pas cherché démentir, bien au contraire même.

«Tout le monde l'a vu (Gaël Monfils) dans mon box, a-t-elle dit. On risque de le voir de plus en plus dans le futur, mais pas seulement dans mon box. Sur les courts aussi.» Voilà qui est clair.

Après Roger Federer et Mirka Vavrinec, Andre Agassi et Steffi Graf, Dominic Thiem et Kristina Mladenovic, voilà donc un nouveau couple qui fait son apparition sur le circuit. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Monfils est en couple avec une joueuse. Il y a un peu plus de dix ans, il avait eu une relation avec la Slovaque Dominika Cibulkova. Et on lui avait aussi prêté une liaison avec sa compatrioet Alizé Cornet.

(nxp)