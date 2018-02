Le classement sera toujours une conséquence. Un chiffre, un statut, une étiquette. Il ne transformera jamais un champion comme ses titres, ne transportera jamais les foules comme ses exploits. Mais le classement ne ment jamais. Surtout en tennis. Voilà pourquoi Roger Federer a renoncé à sa semaine de ski en famille dans les Grisons. Le «Maître» savait que l’Histoire avait besoin d’un coup de pouce et que cela valait bien un petit détour par Rotterdam.

En soulevant trois des cinq derniers trophées du Grand Chelem (et 3 Masters 1000 sur 4 disputés), «RF» avait déjà prouvé qu’il était le meilleur joueur en activité. En redevenant un champion majeur l’année de ses 36 ans, il avait aussi remonté le temps comme aucun joueur avant lui. Injouable, infatigable, inégalable, seul l’ordinateur jouait la fine bouche pour une poignée de points. Or Roger Federer adore réconcilier la postérité avec la réalité. Lundi, il sera donc un No 1 mondial de 36 ans, 6 mois et 11 jours. Le plus vieux de l’histoire.

Si ce record suffit à époustoufler le monde, un autre chiffre raconte mieux l’ampleur du phénomène. Roger Federer va retrouver le trône de l’ATP quatorze ans et vingt jours après son intronisation en février 2004. Rendez-vous compte: quatorze ans et vingt jours. C’est une carrière, une génération, presque une éternité. Au fil de ces quinze saisons, le «Maître» a accompagné Andre Agassi vers la retraite, dégoûté ses contemporains pressés (Hewitt), obstinés (Roddick) ou dilettantes (Nalbandian). Puis il a contribué à élever Nadal et Djokovic vers les cimes, terrorisé leurs petits frères (Dimitrov, Raonic) et enfin recadré ceux qui jouaient au sable lorsqu’il régnait déjà (Zverev). Faites le calcul: voilà cinq générations de joueurs asservis, cinq générations martyrisées par ce constat: «face à un Roger Federer au sommet de son art, le sort du match m’échappera» (Nadal sur terre excepté).

Qui dans l’histoire du sport peut prétendre à pareille hégémonie? De la première à la dernière de leurs médailles d’or, Usain Bolt (huit ans) et Michael Phelps (douze ans) sont trop courts. Pelé a remporté trois Coupes du monde à douze ans d’intervalle. Quant à Michael Jordan, huit ans séparent ses six bagues NBA et dix ses cinq titres de MVP. Il ne reste donc que l’éternel Mohamed Ali, insaisissable de modernité de son premier titre mondial (Liston, 1964) jusqu’au dernier (Spinks, 1978). Quatorze ans. La marque des seigneurs, celle des monarques infinis.