Dans les colonnes de «L’Equipe», Gilles Simon (35 ans, ATP 54) prend la défense du No 1 mondial, Novak Djokovic, critiqué pour son attitude lors du récent Adria Tour qui avait causé plusieurs infections au nouveau coronavirus.

Le Français estime que le Serbe, président du conseil des joueurs, a été attaqué de façon exagérée. Il regrette que cet épisode porte ombrage à l’ensemble de l’action de Djokovic, plus significative que celle de Roger Federer. Selon lui, le Serbe dérange trop de monde sur le circuit. «Tu le vois dans le public, sur le terrain, sur des finales d’Open d’Australie, a déclaré Simon à «L'Equipe». Tu sens que ça embêterait tout le monde qu’il batte les records de Roger (ndlr: qui a 20 titres du Grand Chelem contre 17 pour Djokovic). Il fait chier à être aussi fort.»

«On a perdu Federer en route»

Selon lui, les populaires Federer et l’Espagnol Rafael Nadal n'auraient pas subi cet acharnement dans un cas similaire. Il s'étonne d'ailleurs de l'attentisme du Bâlois. «J’ai connu un Roger capable de monter au créneau quand il y avait des discussions sur le prize money des Grands Chelems il y a de ça un moment. J’ai l’impression qu’on l’a perdu en route, que la représentation des joueurs lui importe peu. Pourtant, s’il y a une voix qui porte, c’est la sienne!»

Simon pense encore que le travail de Djokovic à la tête du conseil des joueurs est excellent, notamment les combats pour les prize money dans les challengers et les qualifications. «Il se trouve que, pour Federer, on ne parle que de ses qualités. Et que des défauts de Novak. C’est le jeu médiatique qui veut ça. Je me dis que Novak essaie de s’attaquer à des dossiers compliqués dans l’intérêt des joueurs en général. Et j’étais embêté par cette histoire de l’Adria Tour car, en faisant une énorme erreur, tout ce travail tombe à l’eau. C’est désormais facile de dire: "Surtout n’écoutez plus Novak!"»

Sport-Center