Après avoir renvoyé l’Américain de 21 ans Taylor Fritz à ses études au tour précédent, Roger Federer doit à nouveau faire face à un jeune loup. C’est le Grec Stefanos Tsitsipas, 20 ans, qui se dresse sur la route du Bâlois en huitièmes de finale ce dimanche matin dès 9 heures (heure suisse). Mais qui est ce Grec qui veut faire des misères à Federer?

C’est un joueur de la nouvelle génération. Il fait partie de l’académie de Patrick Mouratoglou et c’est le coach français qui l’a découvert. Et d’une manière curieuse: on lui parlait depuis un moment déjà d’un petit jeune qui semblait avoir un gros potentiel? Il est allé regarder de ses propres yeux sur YouTube et ce qu’il a vu l’a convaincu: Mouratoglou l’a invité une semaine dans son centre de formation, Tsitsipas avait à peine 16 ans et il ne l’a plus quitté.

Ce jeune joueur possède un gros service, un coup droit puissant, un revers à une main. De quoi lui assurer un avenir sur le circuit, où il s’est déjà hissé au 15e rang du classement ATP en peu de temps. De quoi perturber un Federer qui semble en grande forme?

Patrick Mouratoglou répond: «Stefanos est un exceptionnel compétiteur et c’est une qualité qu’ont forcément les grands, comme Federer, Nadal ou Djokovic, par exemple, assure le coach. On a ça ou on ne l’a pas, cela s’apprend difficilement. C’est un joueur qui s’accroche tout le temps. Je l’ai vu perdre, oui, mais jamais lâcher dans un match. Je dirais aussi qu’il a la faculté de sentir les moments où il faut qu’il élève son niveau de jeu. Et sur des points importants, il est capable de faire des coups improbables, comme au tour précédent. Il apprend vite. Je le perds de vue une semaine, je le regarde à nouveau et je constate qu’il a appris de nouvelles choses. Il progresse de façon stupéfiante.»

Oui, mais alors quelle est la clé du match pour lui, contre Roger Federer, lui qui vient de perdre 7-6 7-6 en Hopman Cup contre le Suisse? «Il faut qu’il oublie qui il a de l’autre côté du filet», sourit Mouratoglou. On vérifie en direct ce dimanche matin. (nxp)